Icardi-Wanda Nara il duello infinito Il calciatore accusa l’ex moglie di revenge porn | Ha diffuso un video intimo online

Mauro Icardi ha dato mandato ai suoi legali italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino per iniziare ”tutte le azioni necessarie” a combattere penalmente quella che definisce una grave condotta di revenge porn della quale sostiene di essere stato vittima da parte della ex moglie, Wanda Nara. I due, la cui separazione è stata dichiarata nei mesi scorsi dal Tribunale di Milan o, sono al centro di una dura battaglia legale. Icardi contro Wanda Nara: una lunga guerra dei Roses. Mauro Icardi, 32 anni, ex attaccante dell’Inter ora al Galatasaray (dove guadagna dieci milioni l’anno), è stato uno dei più forti centravanti del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Icardi-Wanda Nara, il duello infinito. Il calciatore accusa l’ex moglie di revenge porn: “Ha diffuso un video intimo online”

