Ibiza turista italiana stroncata da malore | 36enne muore in ospedale

Francesca Ariazzi ha accusato un attacco di cuore. La donna ha perso conoscenza e non si è più ripresa. Pare che i soccorsi non siano arrivati rapidamente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ibiza, turista italiana stroncata da malore: 36enne muore in ospedale

In questa notizia si parla di: ibiza - turista - italiana - stroncata

L’estate maledetta di Ibiza: dj Godzi, la stella dell’hockey e il turista precipitato dal balcone. Una scia di morti sospette - Roma, 22 luglio 2025 –  Tre giovani morti in pochi giorni a Ibiza, tutti e tre per cause non naturali che in alcuni casi hanno persino i contorni del giallo.

Ibiza, turista italiana stroncata da malore: 36enne muore in ospedale.

Ibiza, turista italiana stroncata da malore: 36enne muore in ospedale - Poco prima di fare rientro a casa, appena è scesa dal traghetto della tratta Ibiza- Secondo msn.com

Francesca Ariazzi, 36enne bresciana muore a Ibiza: infarto mentre attendeva il traghetto per Formentera - È accaduto a Ibiza dove la 36enne bresciana Francesca Ariazzi, dipendente di banca, ... Si legge su ilmattino.it