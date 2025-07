Ibiza malore per una 36enne bresciana | morta dopo 5 giorni di agonia

Oggi ha perso la vita Francesca Ariazzi. La 36enne bresciana si trovava in vacanza nell'isola spagnola ed era in compagnia di un gruppo di amiche quando il 19 luglio scorso ha accusato un attacco di cuore alle 6 del mattino. Sembrerebbe che i soccorsi non siano stati immediati: per coprire i pochi chilometri che separano il porto dall’ospedale Can Misses, sarebbero stati necessari circa quaranta minuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

