Ibiza i nuovi esami su Dj Godzi | fratture a clavicole e torace Il padre | Ora voglio giustizia

Adesso non si esclude l’ipotesi di una nuova autopsia sul caso del 35enne morto dopo una colluttazione con la Guardia Civil. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ibiza, i nuovi esami su Dj Godzi: fratture a clavicole e torace. Il padre: “Ora voglio giustizia”

Dj Godzi morto a Ibiza, giallo autopsia: «Non è stato picchiato». Il papà : «Subito altri esami» - Ci sarebbero ancora tante ombre su quanto accaduto all?alba di sabato scorso a Michele Noschese, in arte dj Godzi, morto nella palazzina di Calla Lusanne a Roca Lisa doveva viveva.

Dj italiano morto a Ibiza, "Michele inseguiva una ragazza, c'era stato un droga party" | La famiglia chiede altri esami - L'autopsia avrebbe rivelato tracce di stupefacenti ed escluso ecchimosi sul corpo del 35enne. Il racconto di una testimone: "Correva dietro a una ragazza sul balcone, poi è comparso l'anziano vicino"

Dj morto a Ibiza, attesa per autorizzazione esami supplementari - Tempo di lettura: < 1 minuto Dovrebbe giungere nelle prossime ore l’autorizzazione da parte delle autorità spagnole sulla richiesta di esami aggiuntivi da eseguire sulla salma di Michele Noschese, il 35enne napoletano noto come Dj Godzi, morto a Ibiza nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in circostanze ancora non chiarite.

