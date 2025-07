Ibiza 36enne Francesca Ariazzi morta dopo malore improvviso stroncata da infarto dopo esser scesa da un traghetto

La 36enne è stata trasportata in ospedale, dove si è spenta cinque giorni dopo il ricovero. Polemiche sui soccorsi che sarebbero arrivati in ritardo La giovane Francesca Ariazzi è morta dopo un malore improvviso mentre si trovava in vacanza ad Ibiza. La 36enne era appena scesa un traghetto ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ibiza, 36enne Francesca Ariazzi morta dopo malore improvviso, stroncata da infarto dopo esser scesa da un traghetto

In questa notizia si parla di: 36enne - ibiza - francesca - ariazzi

Ibiza, turista italiana stroncata da malore: 36enne muore in ospedale - Francesca Ariazzi ha accusato un attacco di cuore. La donna ha perso conoscenza e non si è più ripresa.

Bresciana 36enne morta a Ibiza, ha avuto un malore appena scesa dal traghetto - Non ce l’ha fatta Francesca Ariazzi, la 36enne bresciana che cinque giorni fa si era accasciata a terra dopo essere sbarcata da un traghetto a Ibiza.

Francesca Ariazzi, 36enne bresciana muore a Ibiza: infarto mentre attendeva il traghetto per Formentera - Si è arresa dopo cinque giorni di ospedale. Stroncata da un malore mentre era in vacanza. È accaduto a Ibiza dove la 36enne bresciana Francesca Ariazzi, dipendente di banca, è.

Altra tragedia a Ibiza: 36enne italiana si accascia sulla banchina del porto, Francesca Ariazzi morta dopo 5 giorni di agonia. Era in vacanza con le amiche Vai su X

Malore a Ibiza appena scende dal traghetto, morta 36enne bresciana; Francesca Ariazzi, 36enne bresciana muore durante la vacanza a Ibiza. Il ritardo nei soccorsi; Francesca Ariazzi, 36enne bresciana muore a Ibiza: infarto mentre attendeva il traghetto per Formentera.

Francesca Ariazzi, 36enne bresciana muore a Ibiza: infarto mentre attendeva il traghetto per Formentera - È accaduto a Ibiza dove la 36enne bresciana ... Scrive msn.com

Francesca Ariazzi morta a 36 anni in vacanza a Ibiza: il malore appena scesa dal traghetto e la lentezza dei soccorsi - Era partita per Ibiza in compagnie di alcune amiche per godersi l'estate, ma la vacanza è finita in tragedia. Segnala msn.com