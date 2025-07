I primi parcheggi rosa per donne incinte e neo genitori a Milano

Arrivano a Milano i primi “stalli rosa”, riservati ai veicoli di donne in stato di gravidanza e di genitori con un bambino di non più di due anni. Lo riferisce l'amministrazione. I primi tre stalli, previsti dal Codice della Strada, sono stati installati nei pressi dell'ospedale Città Studi in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, stalli rosa per donne in gravidanza e neogenitori. Dal 29 luglio la richiesta del pass. Assessora Censi: “Misura che viene incontro alle esigenze di mobilità delle donne incinte o di genitori di bambini piccoli”. Vai su X

A Milano i primi parcheggi rosa per donne in gravidanza e neogenitori: dove sono, chi ha diritto alla gratuità e come fare richiesta - A Milano arrivano i primi stalli rosa riservati, come prevede il codice della strada, ai veicoli a servizio di donne in stato di gravidanza e di genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni. Si legge su mentelocale.it

