I preordini di Samsung Galaxy Z Fold7 sbaragliano Z Flip7 e Z Flip7 FE

Secondo un report, Samsung Galaxy Z Fold7 avrebbero superato di gran lunga quelli di Samsung Z Flip7 e Z Flip7 FE.

Samsung avrebbe scelto di utilizzare l’Exynos 2500 per il Galaxy Z Flip7 - Per questione di costi, Samsung avrebbe optato di differenziare la scelta dei chipset per i nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Z Fold7 che verranno presentati in estate.

Samsung Galaxy Z Flip7 “tutto schermo” nella parte esterna: la conferma è autorevole - Samsung Galaxy Z Flip7 dovrebbe offrire uno schermo esterno decisamente più intrigante rispetto al predecessore: arriva una conferma! L'articolo Samsung Galaxy Z Flip7 “tutto schermo” nella parte esterna: la conferma è autorevole proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli su Samsung Galaxy Z Flip7 FE e Galaxy Z Fold7 - Nuovi Ieak avrebbero svelato alcuni dettagli riguardanti Samsung Galaxy Z Flip7 FE e Galaxy Z Fold7, in arrivo quest'estate.

Samsung Galaxy Z Fold7, Flip7 e Flip7 FE in vendita - Sono in vendita da oggi i nuovi Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE, dei quali Samsung ha illustrato le principali innovazioni. msn.com scrive

Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 in offerta bomba su Amazon: da 995€ con doppio coupon! - Oggi, su Amazon, trovate in offerta il Samsung Galaxy Z Fold7 e il Samsung Galaxy Z Flip7 a prezzi imbattibili, con sconti che arrivano fino al 20%! Lo riporta hdblog.it