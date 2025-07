I Pokémon Megaevoluzione tornano nel GCC | in arrivo l’espansione che riporta in campo le forme più potenti della serie

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si prepara ad accogliere un’ondata di nostalgia (e di potenza pura): il 26 settembre 2025 debutterà l’espansione Megaevoluzione, la prima di una nuova serie che segna il ritorno ufficiale dei Pokémon Megaevoluzione nel GCC. Annunciata inizialmente durante il Pokémon Day 2025, la serie Megaevoluzione riporta sotto i riflettori alcune delle carte più iconiche del passato, riproponendo Pokémon-ex Megaevoluzione come Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex. Queste carte si distinguono per statistiche superiori ai normali Pokémon-ex, ma anche per il rischio: se mandate KO, l’avversario guadagna tre carte Premio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

