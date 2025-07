I Planet Funk in concerto gratuito a Pescara

Il prossimo 9 agosto, nell’ambito dello Zoo Music fest, si terrà il concerto gratuito dei Planet Funk. Il gruppo è tornato con il nuovo singolo "I Get a Rush", che racconta di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari. Un omaggio anche a Domenico "GG" Canu, figura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tantissimi appuntamenti estivi gratuiti in città : da Fedez ai Planet Funk ed eventi per bambini - Il comune di Pescara annuncia un’estate ricca di appuntamenti unici e gratuiti. Per ora è stata presentata solamente una prima parte.

VIDEO | Arrivano i cantanti più in voga del momento e si ballerà al ritmo dei Planet Funk: ecco come sarà l'estate 2025 - Eventi musicali gratuiti, un festival degli artisti di strada, una serata dedicata allo shopping, ma anche altri contenitori come Diorama, Funambolika, Pescara Jazz, il premio Flaiano, Cartoons on the Bay, altre iniziative dedicate ai più piccoli, la Notte dei Serpenti, il Pescara Liberty.

Alfa, fuori il remix di A me mi piace (feat. Manu Chao) firmato Planet Funk - Alfa ha pubblicato oggi il remix di A me mi piace (feat. Manu Chao) firmato Planet Funk. Dopo il grande successo della versione originale, pubblicata il 9 maggio, A me mi piace di Alfa continua a far parlare di sé con una nuova veste elettronica firmata dai Planet Funk, il collettivo multiplatino che da 25 anni porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica made in Italy.

I Planet Funk arrivano ad #AMA2025! Il collettivo multiplatino che da 25 anni porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica made in Italy sarà sul nostro palco nella giornata di chiusura del Festival! Una serata ad INGRESSO GRATUITO Vai su Facebook

I Planet Funk sul palco del Pif di Frigento - Torna anche quest’anno, atteso come un rito collettivo, il People Involvement Festival: sabato prossimo festeggerà la sua nona edizione. Si legge su ilmattino.it

Planet Funk: “Li facciamo ballare, ma ci piace anche farci ascoltare” - Incontrare i Planet Funk a distanza di venti anni dall’ultima chiacchierata di persona è emozionante. Lo riporta msn.com