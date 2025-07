I numeri choc dell’indagine ISTAT sugli stereotipi di genere | controllo del cellulare accettato dal 36% dei giovani uno schiaffo ogni tanto normale per l’11% e le donne che ‘provocano’ gli stupri con l’abbigliamento per il 23%

Un quadro preoccupante emerge dalla rilevazione Istat condotta nel 2023 su oltre 39mila giovani italiani e stranieri di età compresa tra 11 e 19 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Abbandono scolastico quasi al 10% tra i giovani 18-24 anni e 448 mila studenti in meno nel 2022/2023. Cala la natalità , ma anche l’istruzione dei genitori influisce negativamente. Il rapporto ISTAT - L’istruzione costituisce un elemento imprescindibile per la costruzione del percorso di vita delle persone ed il livello conseguito incide sul rapporto con il mondo del lavoro, sui tempi e modi di formazione della famiglia, sugli stili di vita e sul benessere sociale.

NEET in Italia: oltre 2 milioni di giovani fuori da studio e lavoro, il Mezzogiorno paga il prezzo più alto. Dati ISTAT - L'Italia continua a confrontarsi con una delle sfide più complesse del panorama europeo: i NEET (Not in Education, Employment or Training).

Bullismo, i giovani stranieri più colpiti: rumeni al 29,2% e ucraini al 27,8% contro il 20,4% degli italiani. Il cyberbullismo colpisce 4 stranieri su 10. I dati ISTAT - I dati Istat rivelano un quadro preoccupante per gli adolescenti di origine straniera in Italia, che subiscono bullismo con maggiore frequenza rispetto ai coetanei italiani.

I numeri choc dell'indagine ISTAT sugli stereotipi di genere: controllo del cellulare accettato dal 36% dei giovani, uno schiaffo ogni tanto normale per l'11% e le donne che 'provocano' gli stupri con l'abbigliamento per il 23%; In Molise previsto crollo demografico dell'11% nel 2025; Incidenti stradali, Schillaci: “Prima causa di morte per i ragazzi tra 15 e 24 anni”. I numeri choc di Piantedosi.

