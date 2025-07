I ministri israeliani auspicano più fame a Gaza mentre l'ONU lancia l’allarme | Scorte di cibo quasi finite

Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, ha dichiarato che "a Gaza non c'è fame" e che, anzi, sarebbe "giusto affamare la Striscia". Intanto ONU e Ong lanciano l'allarme su livelli di carestia ormai catastrofici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

