I mattoncini per le costruzioni possono aiutare i bambini a imparare la matematica | lo studio

Un programma scolastico sperimentale nel Regno Unito ha sostituito parte delle lezioni di matematica con attivitĂ che prevedevano l'utilizzo dei mattoncini per le costruzioni, ottenendo risultati sorprendenti per gli stessi ricercatori. I bambini hanno migliorato le competenze geometriche e il ragionamento spaziale, dimostrando come questa tipologia di gioco può diventare uno strumento efficace per l’apprendimento scientifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

