I libri di scuola che ti pongono domande e ti dicono come migliorarti come ho integrato l’Intelligenza Artificiale nel progetto ‘Book in progress' Intervista al Preside Salvatore Giuliano

Prendere l’intelligenza artificiale, introdurla a pieno titolo in classe e personalizzarla sui diversi stili cognitivi di ciascuno studente. E ancora: fare in modo che non sia l’alunno a fare domande alla IA ma che sia la IA ad adeguarsi allo studente, interrogandosi in tempo reale sulle criticitĂ riscontate nell’efficacia della didattica e fornendo soluzioni per superare l’impasse, con entusiasmanti ricadute sugli apprendimenti. Sembra fantascienza, era fantascienza: non è ancora realtĂ ma manca poco. L'articolo I libri di scuola che ti pongono domande e ti dicono come migliorarti, “come ho integrato l’Intelligenza Artificiale nel progetto ‘Book in progress'”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: domande - intelligenza - artificiale - libri

Quali domande poniamo all’intelligenza artificiale? Almeno il 50% la usa in ambito scolastico ed educativo, al secondo posto i consigli medici. Il confronto tra Italia, Stati Uniti e America latina - Un’ indagine condotta da Skuola.net su un campione di 2.000 individui di età compresa tra gli 11 e i 25 anni ha rivelato che il 15% di essi utilizza l’intelligenza artificiale per consigli di natura psicologica, trasformando così l’IA in uno strumento che possa dare suggerimenti su temi complessi e personali.

I libri di scuola che ti pongono domande e ti dicono come migliorarti, come ho integrato l'Intelligenza Artificiale nel progetto 'Book in progress'. Intervista al Preside Salvatore Giuliano; I 5 migliori libri per capire che cos’è e come funziona l’Intelligenza Artificiale anche per i non esperti; Il futuro del libro nell'era dell'AI, un confronto di idee.

Libri: intervista a ChatGPT, l'intelligenza artificiale si confessa - Mazzeo: “Sfida da cogliere per un futuro con minori disuguaglianze”. Riporta maremmanews.it

L’intelligenza artificiale non sarà mai capace di fare vera poesia - Anche il Papa ci mette in guardia sulla possibilità che l’algoritmo possa anestetizzare la tensione umana verso il bello. Come scrive repubblica.it