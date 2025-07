I giovani medici in Inghilterra scioperano 5 giorni

Londra, 25 lug. (askanews) - Migliaia di medici britannici hanno dato il via a uno sciopero di cinque giorni dopo che i negoziati con il governo laburista di Starmer per un nuovo aumento salariale si sono conclusi senza un accordo. A scioperare i giovani medici tirocinanti che hanno organizzato manifestazioni e picchetti davanti agli ospedali, chiedendo l'adeguamento della paga al costo della vita.

