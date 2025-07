I Giardini a lago tornano a casa | saranno due aziende lariane a finire i lavori

Svolta comasca per il cantiere dei Giardini a lago dopo il doppio flop che vede i lavori di restyling ormai fermi da mesi. Questa volta Palazzo Cernezzi, come certifica la determina di oggi, al terzo tentativo è andato sul sicuro potendo finalmente rivolgersi ad aziende locali. Ricordiamo che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: giardini - lago - aziende - lavori

La fontana dei giardini a lago è rinata grazie a un'azienda simbolo del territorio - Nei giardini pubblici a lago di Mandello del Lario - oggetto di interventi di riqualifica giunti al termine del primo lotto di lavori - si è tenuta ieri l'inaugurazione di quello che è da considerare un “monumento” simbolo di quest'area: la fontana posta al centro dell'area verde.

Giardini a lago, ennesimo stop: anche la seconda ditta esclusa, si riparte da zero - Il destino dei giardini a lago di Como resta appeso a un nuovo rinvio. Anche il tentativo di assegnare il completamento dei lavori alla seconda classificata nella graduatoria originaria, la I.

Giardini a lago, ennesimo stop: anche la seconda ditta esclusa, si riparte da zero - Il destino dei giardini a lago di Como resta appeso a un nuovo rinvio. Anche il tentativo di assegnare il completamento dei lavori alla seconda classificata nella graduatoria originaria, la I.

I lavori restano fermi: i giardini a lago rimangono un cantiere aperto Vai su Facebook

I Giardini a lago tornano a casa: saranno due aziende lariane a finire i lavori; Svolta a sorpresa e tutta comasca per i giardini a lago: ecco le due aziende che finiranno il cantiere; Giardini a lago Como, cantiere fermo: resa dei conti, verso la revoca dell'impresa per completare i lavori.

Due aziende comasche per i Giardini a Lago, riparte il cantiere - Dopo tre mesi di stallo, il Comune ha assegnato i lavori, bloccati da tempo a due società che riprenderanno in mano il cantiere per portarlo a termi ... Segnala espansionetv.it

Svolta a sorpresa e tutta comasca per i giardini a lago: ecco le due aziende che finiranno il cantiere - Svolta tutta comasca per il cantiere dei giardini a lago di Como, bloccato dalla scorsa primavera dopo la cacciata dell’impresa che aveva vinto l’appalto a causa dei ritardi accumulati in corso d’oper ... Da comozero.it