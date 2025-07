I fondi per l’istituto Tostiano di Ortona saranno ripristinati

I fondi regionali per l’istituto Tostiano di Ortona saranno ripristina. A confermarlo alla stampa è il sindaco Angelo Di Nardo, che nel corso di un incontro con l’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Ccnsiglio regionale, Massimo Verrecchia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

