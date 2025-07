I Fantastici Quattro | Gli Inizi il regista spiega la scena mid-credits

Il Marvel Cinematic Universe ha ufficialmente introdotto uno dei personaggi più importanti della Marvel Comics in I Fantastici Quattro: Gli Inizi ( qui la nostra recensione ). Nella prima scena dopo la fine del film, ambientata quattro anni dopo, Sue Storm vede infatti un uomo con un mantello verde, con una maschera molto familiare in mano, interagire con Franklin Richards, dando così agli spettatori il primo assaggio di Victor von Doom, alias Dottor Destino. LEGGI ANCHE: I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la descrizione delle scene post-credits! Ash Crossan di ScreenRant ha ora parlato con il regista Matt Shakman in un’intervista esclusiva, in cui gli è stato chiesto di approfondire questa scena di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it