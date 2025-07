I Fantastici Quattro | Gli Inizi cos’è Latveria e perché nel film il posto a sedere è vuoto?

In una scena di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ( qui la nostra recensione ) viene mostrata una sedia vuota per Latveria. Potrebbe sembrare un dettaglio da poco, ma in realtà anticipa il prossimo cattivo di Avengers: Doomsday. Per quanto riguarda l’impostazione dei prossimi film Marvel, questo lungometraggio è infatti molto importante e il motivo è che i quattro protagonisti saranno i personaggi fondamentali per la trama del prossimo film sugli Avengers. La prima scena post-credits di I Fantastici Quattro: Gli Inizi lo ha poi reso abbondantemente chiaro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it