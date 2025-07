I Fantastici 4 | Gli Inizi Vanessa Kirby sogna di portare Malice nell’MCU con la sua Sue Storm

L'attrice, interprete della Donna Invisibile nel reboot Marvel, rivela il desiderio di esplorare il lato piĂą oscuro e complesso del suo personaggio in futuri sviluppi del franchise. Vanessa Kirby ha rivelato che le piacerebbe esplorare il lato piĂą oscuro di Sue Storm, la Donna Invisibile che interpreta nel film I Fantastici 4: Gli Inizi, attualmente nelle sale. Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha condiviso il suo interesse per la trasformazione di Sue nel potente alter ego Malice, un aspetto affascinante del personaggio visto nei fumetti Marvel. Vanessa Kirby e il desiderio di interpretare Malice La Kirby ha spiegato di essere sempre stata affascinata dal personaggio di Malice, definendolo come una parte profonda e repressa della personalitĂ di Sue Storm. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

