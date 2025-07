I Fantastici 4 | Gli inizi quando la Marvel riparte dalla maternità

L'MCU torna al futuro con un film dove il cambiamento inizia da un parto. Ma le recenti parole di Kevin Feige sembrano indirizzare la saga verso un usato garantito, nel quale Robert Downey Jr. è ancora il deus ex machina. Ricominciare, sì, ma come? Facile. Ripartire dal principio assoluto. Dal futuro che, irrimediabilmente, diventa già presente. Ricominciare da un bambino a cui dover cambiare i pannolini. Ricominciare soprattutto dall'amore di una madre per un figlio. Intendiamoci, I Fantastici 4 - Gli Inizi di Matt Shakman non è il miglior cinecomic possibile, né tantomeno è uno dei migliori film Marvel (molto meglio Thunderbolts). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

I Fantastici 4: Gli inizi, quando la Marvel (ri)parte dalla maternità