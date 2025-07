I fan di Ang Lee dovranno attendere a lungo il nuovo film | le riprese sono state posticipate

L'inizio della produzione del nuovo film diretto da Ang Lee, tratto da un romanzo di C. Pam Zhang, sembra sia slittato al 2026. I fan di Ang Lee potrebbero attendere più a lungo rispetto a quanto inizialmente previsto per vedere Old Gold Mountain, il nuovo film dell'acclamato regista. Le fonti di Deadline, infatti, hanno svelato che il lavoro sul set è stato posticipato fino al 2026. Cosa racconterà Old Gold Mountain La produzione dell'adattamento del romanzo di C. Pam Zhang intitolato How Much of These Hills Is Gold, si svolgerà nel nord della California e il primo ciak, attualmente, potrebbe avvenire la prossima primavera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

