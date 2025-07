I due italiani lasciano Alligator Alcatraz atteso il rimpatrio

Giornata di sollievo, quella di ieri, per Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, che, grazie alla mediazione del Consolato italiano di Miami, sono stati trasferiti nel centro ICE di Krome, in Florida. I due connazionali erano detenuti da diversi giorni ad ‘Alligator Alcatraz’, la struttura di detenzione per migranti illegali voluta dal presidente Donald Trump. Le famiglie – ha spiegato la Farnesina – hanno già caricato sul cosiddetto ‘detainee account’, una sorta di ‘carta prepagata’ che i detenuti hanno a disposizione per spese consentite, il denaro necessario per acquistare un biglietto aereo in ogni momento utile, se consentito dalle autorità americane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I due italiani lasciano Alligator Alcatraz, atteso il rimpatrio

In questa notizia si parla di: alligator - alcatraz - italiani - lasciano

Alligator Alcatraz, 2 italiani intrappolati tra zanzare e pitoni nella gabbia di Trump - Alligator Alcatraz Due cittadini italiani, un italo-argentino di 65 anni e un siciliano di 45, sono detenuti in un luogo che sembra uscito da un film distopico: il centro di detenzione per migranti Alligator Alcatraz, nel cuore delle paludi delle Everglades, in Florida.

Gaetano Costa, uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz: «Fateci uscire da questo incubo. Siamo in gabbia, come un pollaio» - «Siamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Fateci uscire da questo incubo». E' l'appello lanciato ai microfoni del Tg2 da Gaetano Mirabella Costa, l'italiano detenuto.

Alligator Alcatraz, il carcere nella palude: celle sovraffollate, poco cibo e niente medicinali. Fuori: alligatori e pitoni - Roma, 20 luglio 2025 - Ci sono anche due italiani tra i detenuti dell'inferno Alligator Alcatraz, il centro di detenzione riservato agli immigrati irregolari a un passo da Miami, in Florida.

Mirabella Costa e Artese lasciano il carcere di Alligator Alcatraz: migliorano le condizioni, ma restano in stato di detenzione per motivi legati all'immigrazione #Nazionale - X Vai su X

Alligator Alcatraz, l'annuncio della Farnesina: «I due italiani detenuti sono stati trasferiti in un centro a Miami» Vai su Facebook

I due italiani lasciano 'Alligator Alcatraz'; I due italiani lasciano Alligator Alcatraz, atteso il rimpatrio; Usa, trasferiti a Miami i due italiani detenuti a “Alligator Alcatraz”.

I due italiani lasciano Alligator Alcatraz, atteso il rimpatrio - Giornata di sollievo, quella di ieri, per Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, che, grazie alla mediazione ... Scrive quotidiano.net

I due italiani lasciano 'Alligator Alcatraz' - Sollievo per Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, i due connazionali detenuti per diversi giorni ad 'Alligator Alcatraz', la struttura di detenzione per migranti illegali voluta ... Secondo ansa.it