I dolori di Donald Trump tra satira e realtà

South Park ha dato fuoco alle polveri contro Donald Trump. Il primo episodio della stagione 27, andato in onda su Comedy Central (di proprietà di Paramount), è un chiaro "indizio" del clima che attende il capo della Casa Bianca da qui ai prossimi mesi. Il ritratto del tycoon è impietoso: micropene esibito goffamente e talamo

Donald Trump perde un pezzo: Michael Waltz licenziato dopo lo scandalo Signal. Ora riassegnato e sostituito - La conferma è arrivata direttamente dai canali social presidenziali, ma la notizia circolava già da giorni nei corridoi del potere.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, prima del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo a Riad, in Arabia Saudita, il giorno aver annunciato la revoca delle sanzioni imposte da Washington a Damasco durante il regime del dittatore Bashar al-Assad.

Ha fatto mettere pure i sottotitoli in italiano perché tutti - ma proprio tutti - capissero quello che stava per dire. E, dal palco di San Siro, ieri sera, a un certo punto Bruce Springsteen ha pronunciato un vero e proprio atto d’accusa e resistenza a Trump e al trumpi Vai su Facebook

Lo scontro alla Casa Bianca: siamo attoniti, non indifferenti; Giovanni Vernia diventa Donald Trump e intona Pino Daniele: «Je so' pazzo... e mo' vi metto 'o dazio»; Charlie Hebdo, dieci anni fa l’attentato che ha cambiato la Francia.

Trump, Satana e spot di propaganda: così South Park riaccende la sua fiamma - La serie animata creata da Trey Parker e Matt Stone torna dopo due anni con una puntata che ha già acceso il dibattito: Donald Trump è protagonista di una narrazione surreale tra religione, cause

South park torna con trump protagonista in una satira che mescola religione, cause legali e potere mediatico - South Park torna con un episodio diretto e provocatorio in cui Donald Trump affronta cause legali, il potere mediatico e la manipolazione dell'opinione pubblica, tra satira politica e riflessioni