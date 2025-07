I Cpr in Albania sono costati 114 mila euro al giorno per detenere 20 persone

I Cpr in Albania hanno un costo giornaliero di 114 mila euro. Il protocollo con Tirana per portare le persone in attesa di rimpatrio è «il più costoso, inumano e inutile strumento nella storia delle politiche migratorie italiane». A dirlo è il report Trattenuti, realizzato da ActionAid e Università di Bari. Che ricostruisce le spese del governo Meloni per Gjadër e Shëngjin. Per il primo sono stati realizzati 400 posti, ma è occupato attualmente da 26 persone. Per la costruzione di entrambi sono stati sottoscritti contratti per 74,2 milioni. Il costo di ogni singolo posto è di oltre 153 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: albania - mila - euro - persone

Il flop dei Cpr in Albania: nel 2024 Gjader attivo per 5 giorni per un costo di 570 mila euro - Il centro per il rimpatrio di Gjader, in Albania, è rimasto operativo per appena cinque giorni nel 2024, mentre la sua costruzione e quella di Shengjin sono già costate allo Stato italiano oltre 75 milioni di euro in sei mesi.

Il flop dei Cpr in Albania: nel 2024 Gjader è stato attivo per soli 5 giorni per un costo di 570 mila euro. La Prefettura di Roma ha versato 114 mila euro al giorno a Medihospes per aver ospitato appena 20 persone, poi liberate dai giudici italiani Vai su X

I 400 posti del Cpr di Gjader, in Albania, sono costati 153mila euro ciascuno. Per farli funzionare per appena cinque giorni, lo scorso anno, sono serviti 114mila euro al giorno ActionAid e UniBari hanno analizzato quanto ha speso davvero il governo Meloni p Vai su Facebook

«I Cpr in Albania sono costati 114 mila euro al giorno per detenere 20 persone»; Migranti, il modello Albania a cui guarda l'Ue è inutile e inumano e costa 114 mila euro al giorno; Albania, i Centri di Permanenza per i Rimpatri costano 114 mila euro ogni giorno.

«I Cpr in Albania sono costati 114 mila euro al giorno per detenere 20 persone» - I conti di ActionAid e Università di Bari su Gjadër e Shëngjin: 74,2 milioni di spese, 153 mila a posto. Da msn.com

Albania, i Centri di Permanenza per i Rimpatri costano 114 mila euro ogni giorno - I nuovi dati inediti dei 14 centri detentivi attivi in Italia e in Albania diffusi da ActionAid e l’Università di Bari. Scrive repubblica.it