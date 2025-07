I convocati dell’Italia per i Mondiali di nuoto in vasca | quali sono le speranze azzurre

Singapore, 25 luglio 2025 - E' tutto pronto ormai per lo start dei Mondiali di nuoto in vasca, in programma dal 27 luglio al 3 agosto alla piscina della Championships Arena. L'Italnuoto sarà al via con 33 atleti: 16 femmine e 17 maschi. Iscritte tutte le staffette. La più giovane del gruppo è Bianca Nannucci, 17 anni compiuti il 24 marzo scorso, e che ha vinto l'oro agli Eurojrs nei 200 stile libero; la "veterana" è la 32enne Silvia Di Pietro che sembra andar più veloce con il trascorrere del tempo. Assente dopo l'infortunio al dito, patito durante la 10 km, il capitano Gregorio Paltrineri, la Nazionale sarà guidata dai campioni olimpici Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon e dalle plurimedagliate internazionali Simona Quadarella e Benedetta Pilato sul podio iridato nei 50 rana da Gwangju 2019. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I convocati dell’Italia per i Mondiali di nuoto in vasca: quali sono le speranze azzurre

