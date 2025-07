i cantieri sulla strada di castel del piano

Sono partiti i lavori sulla strada che collega Castel del Piano con il monte Amiata e anche la Lega interviene col suo portavoce amiatino, Luca Jacopo Salvadori, ex consigliere comunale di Castel del Piano. "Esprimo grande soddisfazione personale per i lavori sulla strada che conduce verso la parte alta della nostra montagna nel comune di Castel del Piano, un’arteria fondamentale per il nostro territorio. - commenta Salvadori - Ma anche per i suoi abitanti e per le attivitĂ economiche e turistiche che vi gravitano attorno". Poi Salvadori prosegue: "Quando sedevo in Coniglio Comunale, mi sono piĂš volte adoperato per mezzo della disponibilitĂ e all’impegno dell’allora Sindaco Bartalini, con il quale condividevamo la consapevolezza dell’importanza di questa via di comunicazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

