I bigodini tornano protagonisti della piega perfetta per l’estate 2025 | volume onde morbide e zero stress

L i usava Marilyn Monroe per le sue onde morbide e sensuali, Elizabeth Taylor sul set di Cleopatra per scolpire l'acconciatura più iconica della sua carriera e anche Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany per quello chignon perfetto con frangia bombata. Come dimenticare poi le Pink Ladies in Grease mentre si preparano nel bagno con la testa piena di bigodini? Insomma, se c'è un motivo per cui i bigodini non passeranno mai davvero di moda, è proprio questo: sono da sempre alleati silenziosi del glamour e della bellezza femminile. La moda dell'estate 2025 li riporta in auge, spingendoci finalmente a mettere da parte piastra e ferro arricciacapelli.

Onde morbide laterali e labbra dipinte con il rossetto rosso Ferrari, la scuderia del pilota automobilistico monegasco Charles Leclerc - C ontinua la parata di stile di Charlène di Monaco, che si conferma lanciatendenze beauty grazie all’ultimo look sfoggiato nell’evento sportivo monegasco di F1.

Onde morbide da diva anni ’40, makeup luminoso nei toni soft orange, abito corsetto rosa scintillante. La diva 40enne presenta il suo ultimo film Jurassic World: La Rinascita - D a cacciatrice di dinosauri a conturbante femme fatale impeccabile in ogni dettaglio. Scarlett Johansson si trasforma nuovamente per l’anteprima londinese di Jurassic World: La Rinascita e il pubblico va in delirio.

Sabrina Carpenter regina di stile con un look bombshell anni 60'. Onde morbide, capelli biondi voluminosi e make-up rosato per un fascino senza tempo - I cona pop, voce da Grammy e ora anche regina di stile. Sabrina Carpenter non sta solo scalando le classifiche musicali, ma si sta imponendo come una delle nuove muse della bellezza contemporanea.

