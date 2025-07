Hunger Games | l’alba sulla mietitura iniziate ufficialmente le riprese con nuove aggiunte al cast

Iris Apatow e Edvin Ryding hanno completato il cast di “Hunger Games: l’alba sulla mietitura”, mentre la produzione del film della Lionsgate entra in fase di sviluppo. La coppia interpreterĂ Proserpina e Vitus, due studenti della Capitol University assegnati alla squadra di preparazione per i Tributi del Distretto 12. Apatow e Ryding si uniscono a un cast stellare, che include Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter e Lili Taylor, insieme alle stelle emergenti Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang. L’adattamento cinematografico di “Hunger Games: L’alba della mietitura” di Suzanne Collins uscirĂ in tutto il mondo il 20 novembre 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Hunger Games: l’alba sulla mietitura, iniziate ufficialmente le riprese con nuove aggiunte al cast

In questa notizia si parla di: cast - hunger - games - alba

Mister Movie | Hunger Games: Sunrise on Reaping, Maya Hawke nel Cast – Tutti i Nuovi Nomi - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Hunger Games: l’alba sulla mietitura, cresce il cast. Trovato anche Panache - Hunger Games: l’alba sulla mietitura, cresce il cast. Trovato anche Panache Jhaleil Swaby ( The Lake ) è stato scelto per interpretare Panache in Hunger Games: l’alba sulla mietitura, il film della Lionsgate, nel ruolo di Panache, un crudo e aggressivo tributo del Distretto 1, noto per la sua arroganza e spietatezza.

Hunger Games | Kelvin Harrison Jr si unisce al cast del nuovo film - Kelvin Harrison Jr si è unito al cast in costruzione di Hunger Games: Sunrise on the Reaping, prossimo film della famosa saga ispirata ai romanzi di Suzanne Collins.

"Hunger Games - L'alba sulla mietitura" nelle sale italiane dal 19 novembre 2026 distribuito da Notorious Pictures. Con Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter, Lili Taylor. https://r Vai su X

«Quando hanno pronunciato il mio nome, ho capito che tutti i miei progetti erano andati in frantumi. » Gli appassionati di Hunger Games possono già segnare una data sul calendario: il ritorno a Panem è fissato per il 19 novembre 2026, quando arriverà nei ci Vai su Facebook

Hunger Games: L'alba sulla mietitura con Glenn Close e Billy Porter; Tutto quello che sappiamo su Hunger Games: L'Alba sulla Mietitura; Hunger Games – L’alba sulla mietitura: annunciata la data d’uscita e il cast (all stars).

Hunger Games – L’alba sulla mietitura: annunciata la data d’uscita e il cast (all stars) - Annunciati cast (stellare) e data d'uscita (novembre 2026) del nuovo film: tutte el news su Hunger Games L'alba sulla mietitura. Secondo msn.com

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, annunciato chi interpreterà i genitori di Katniss - La produzione di Hunger Games: L'alba sulla mietitura è in corso e ha annunciato chi interpreterà i giovani genitori di Katniss Everdeen nel prequel. Da comingsoon.it