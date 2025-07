Hulkamania per sempre Quella volta in cui Hulk Hogan sollevò André The Giant a Wrestlemania III e divenne leggenda

Mi strappo (la maglietta) ma non mi piego. In almeno dieci anni di wrestling su Italia 1 in compagnia di Dan Peterson una cosa non abbiamo mai visto: Hulk Hogan perdere. Sanguinare sì, tremare e barcollare pure, finire supino e incosciente sul ring anche, ma sconfitto da qualche sfidante mai. Terrence Gene Bolley, per la WWE “The Incredible” Hulk Hogan, è stata la più travolgente, autentica, sacrosanta icona pop del wrestling mondiale. L’equivalente di Cassius Clay nella boxe, di Maradona nel calcio, di Senna nella Formula 1. “Oooh, amici sportivi, ecco un regalo per voi”. La mano a frullo verso le ali di folla, poi aperta sull’orecchio come a dire “non vi sento”, Hulk ha sempre avuto, dopo pochi secondi di apparizione, il pubblico dalla sua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hulkamania per sempre. Quella volta in cui Hulk Hogan sollevò André The Giant a Wrestlemania III e divenne leggenda

WWE: Addio a Rick Derringer, autore della theme music di Hulk Hogan - L’importanza di una buona musica di ingresso nel wrestling è fondamentale. Soprattutto in questo momento storico, dove in WWE gli autori attuali, i def rebel, sono pesantemente criticati da fan e wrestler, in molti rimpiangono i tempi in cui i brani che introducevano le superstar erano super-riconoscibili, diventando così memorabili.

