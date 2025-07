Hulk Hogan quando sollevò il gigantesco André The Giant davanti a 90mila persone

Il mondo del wrestling piange Hulk Hogan, uno dei lottatori più iconici della storia della WWE. La leggenda del wrestling, 71 anni, si è sentito male nella sua casa a Clearwater, in Florida, ed è poi deceduto in ospedale. Il 29 marzo 1987, durante l’evento WrestleMania III al Silverdome di Pontiac in Michigan, il wrestler statunitense sollevò da terra André The Giant, imponente lottatore francese che pesava oltre 200 chili: Hulk Hogan lo scaraventò a terra con la celebre mossa “body slam” davanti a più di 90mila persone. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hulk Hogan, quando sollevò il gigantesco André The Giant davanti a 90mila persone

In questa notizia si parla di: hulk - hogan - sollevò - andré

