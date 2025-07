Hulk Hogan | perché il biopic con Chris Hemsworth non è mai stato realizzato?

Hulk Hogan, morto giovedì 24 luglio all'età di 71 anni, ha quasi avuto il suo film biografico su Netflix, con Chris Hemsworth protagonista e Todd Phillips dietro alla macchina da presa. Il film, che non ha mai visto la luce, avrebbe dovuto raccontare le origini della star della WWE. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Hulk Hogan: perché il biopic con Chris Hemsworth non è mai stato realizzato?

In questa notizia si parla di: hulk - hogan - chris - hemsworth

AEW: Hulk Hogan nel mirino, Swerve Strickland e Shelton Benjamin non perdonano - Hulk Hogan farebbe meglio a stare lontano dai social per un po’, perché Swerve Strickland non ha intenzione di mollare.

Hulk hogan: le 10 migliori pellicole da non perdere - La carriera cinematografica di Hulk Hogan, noto principalmente per il suo ruolo nel mondo del wrestling, presenta alcune incursioni meno conosciute che meritano attenzione.

WWE: Addio a Rick Derringer, autore della theme music di Hulk Hogan - L’importanza di una buona musica di ingresso nel wrestling è fondamentale. Soprattutto in questo momento storico, dove in WWE gli autori attuali, i def rebel, sono pesantemente criticati da fan e wrestler, in molti rimpiangono i tempi in cui i brani che introducevano le superstar erano super-riconoscibili, diventando così memorabili.

Hulk Hogan: morto a 71 anni l'attore e icona del Wrestling #rip #hulkhogan Vai su Facebook

Hulk Hogan: perché il biopic con Chris Hemsworth non è mai stato realizzato?; Why Netflix Canceled Chris Hemsworth's Hulk Hogan Movie; Hulk Hogan rivela il motivo per cui è stato cancellato il film biografico con Chris Hemsworth.

Hulk Hogan: perché il biopic con Chris Hemsworth non è mai stato realizzato? - Hulk Hogan, morto giovedì 24 luglio all'età di 71 anni, ha quasi avuto il suo film biografico su Netflix, con Chris Hemsworth protagonista e Todd Phillips dietro alla macchina da presa. Riporta comingsoon.it

Hulk Hogan: morto a 71 anni l’attore e icona del Wrestling - Hulk Hogan, icona del wrestling che ha contribuito a renderlo un vero e proprio spettacolo di successo e attore, è morto a 71 anni. Secondo cinefilos.it