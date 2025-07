Hulk Hogan chi era la leggenda del wrestling anni ’80

La leggenda del wrestling professionistico e volto simbolo degli anni ’80 Hulk Hogan è morto a 71 anni. Hogan è da sempre stato celebre per il suo fisico imponente (2 metri d’altezza), la bandana e i baffi biondi, che lo hanno reso una delle icone più riconoscibili della cultura pop americana. NBC News, citando il suo manager Chris Volo, ha riferito che Hogan è deceduto nella sua casa in Florida. Hogan aveva trasformato il suo successo nel ring in una carriera cinematografica e televisiva, diventando uno dei personaggi più noti dello sport-spettacolo mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Hulk Hogan, chi era la leggenda del wrestling anni ’80

In questa notizia si parla di: hogan - anni - hulk - leggenda

“Hulk Hogan ha un corpo devastato dal wrestling, sembra quello di un uomo di 140 anni. Ma non è in pericolo di vita”: gli aggiornamenti del Daily Mail - Hulk Hogan non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni del volto storico del Wrestling americano, il cui vero nome è Terrence Gene Bollea, avevano destato preoccupazione nei giorni scorsi, in seguito alle scioccanti rivelazioni di Bubba the Love Sponge.

Hulk Hogan morto, la leggenda del wrestling aveva 71 anni: fatale un arresto cardiaco - Secondo quanto appreso da TMZ Sports, la leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni.

Hulk Hogan morto per un arresto cardiaco: la leggenda del wrestling aveva 71 anni - È morto Hulk Hogan. La leggenda del wrestling aveva 71 anni. Fatale un arresto cardiaco. Lo riporta TMZ.

Arresto cardiaco fatale a Hulk Hogan: la leggenda del wrestling aveva 71 anni Adesso potrà tornare a combattere con Antonio Inoki e André the Giant. Il mondo del wrestling piange Hulk Hogan, uno dei lottatori più iconici della storia della WWE. Tanto che S Vai su Facebook

Hulk Hogan è morto! La leggenda del wrestling aveva 71 anni Vai su X

Hulk Hogan, leggenda del wrestling, è morto all'età di 71 anni per un malore; Hulk Hogan morto a 71 anni: addio alla leggenda del wrestling; Morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling aveva 71 anni. Trump: «Era un grande amico».

Hulk Hogan morto a 71 anni. Leggenda del wrestling, fatale un arresto cardiaco - Nella mattinata di stamani sanitari, inviati nella sua casa a Clearwater in Florida, hanno accertato ... msn.com scrive

La fine di Hulk Hogan: gloria, scandali e una famiglia distrutta - È morto Hulk Hogan (Terry Bollea), simbolo della WWE negli anni ’80. Lo riporta alfemminile.com