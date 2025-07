Hulk Hogan celebrato dalla Wwe

La World wrestling entertainment (Wwe) ha celebrato Hulk Hogan, scomparso a 71 anni per un arresto cardiaco, con una serie di post sul suo profilo Facebook e su quello X. “La Wee è rattristata di sapere che il leggendario Hall of Famer della Wee Hulk Hogan è morto”, scrive la Wwe, definendo Hogan “una delle figure piĂą riconoscibili della cultura pop” che “ha aiutato la Wee a ottenere un riconoscimento globale negli anni ottanta”. WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away. One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hulk Hogan celebrato dalla Wwe

Hulk Hogan celebrato da Trump: “Era un Maga”. Il video di quando ribaltò Andrè “The Giant”: 2,36 di altezza per 260 kg Vai su X

Il mondo del wrestling, e dei Millennial appassionati, è in lutto: è morto a 71 anni Hulk Hogan. Leggenda del wrestling anni Ottanta e Novanta, Hulk Hogan aveva fatto anche l’attore. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia che fosse ormai da tempo senza voc Vai su Facebook

