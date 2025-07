Hotel Auronzo l' albergo dei ritiri della Lazio fa crac | buco di 4,5 milioni e quattro indagati per bancarotta

BELLUNO - Un finanziamento ottenuto per pagare lavori di ristrutturazione che per gran parte non sono mai stati eseguiti. Fatture gonfiate. Prestiti per pagare viaggi, cene aziendali e prestazioni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Hotel Auronzo (l'albergo dei ritiri della Lazio) fa crac: buco di 4,5 milioni e quattro indagati per bancarotta

Albergo Auronzo, crac di 4,5 milioni di euro: 4 denunciati per il fallimento dell'hotel storico ritiro della Lazio - AURONZO DI CADORE (BELLUNO) - Albergo Auronzo, il crac è di 4,5 milioni di euro e per il fallimento dell'hotel (dichiarato nel 2022), storico ritiro della Lazio, sono.

Dietro il fallimento dell’Hotel Auronzo (da 4,5 milioni) un’operazione criminosa gestita da Napoli - Il fallimento dell’Hotel Auronzo di Auronzo di Cadore, che dal 2008 al 2024 ha ospitato i ritiri estivi della Lazio, sarebbe l’esito di un complesso piano criminoso. Come scrive amicodelpopolo.it