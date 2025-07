Ho visto un camper e ho urlato ‘toilette’ | mi scuso per come ho lasciato il bagno La dieta estrema dei ciclisti al Tour e il rischio dell' effetto Dumoulin

Fino a 6mila calorie al giorno, ma sperando di evitare l'” effetto Dumoulin “. Tradotto: non avere problemi intestinali improrogabili durante una tappa. Ma sull’episodio che ha dato il nome a questo fenomeno torneremo dopo. Al Tour de France i ciclisti si sottopongono a una dieta estrema, tenendo dei ritmi a tratti logoranti per il corpo, che garantiscono ottime performance ma rischiano appunto di avere delle conseguenze non proprio piacevoli. A spiegarlo è stato Michael Woods, capitano della Israel Premier-Tech, che ha dovuto fare i conti con un imprevisto simile nell’attuale edizione della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

