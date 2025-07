Come vogliamo titolarlo? Piccolo viaggio tra il piscio dei turisti? Da inserire nel Gran Tour tra le rovine di Tiberio e l’Arco Naturale. Ovviamente è solo una coincidenza che sia andata in onda una puntata di Report (di quelle che fanno pelo e contropelo) che ci informava che la Caremar ha un contributo pubblico di oltre 100 milioni all’anno per garantire servizio di cabotaggio di continuità con la terraferma anche durante l’inverno. Ovviamente sempre e solo a discrezione del comandante, cioè basta una soffiata di vento e il traghetto rimane in porto con le maledizioni degli isolani. In estate invece la linea Napoli-Capri (che comprende anche navi veloci e aliscafi) è diventata la Caronte del golfo, vomita fino a 121518 mila distruturisti al giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho preso la nave veloce tra Napoli e Capri. Mai visto niente di più vomitevole