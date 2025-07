Hjulmand Juve | pro e contro della trattativa con lo Sporting È il prescelto a centrocampo ma… Qual è l’aspetto che ‘complica’ per ora lo sbarco in bianconero

Hjulmand Juve: quali sono i pro e contro della trattativa con lo Sporting. È il primo nome a centrocampo ma. C’è un aspetto che ‘complica’ i piani. Il calciomercato Juve per il centrocampo è legato a un preciso effetto domino, una staffetta tra un giocatore in uscita e l’obiettivo designato per prenderne il posto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sta intensificando gli sforzi per la cessione di Douglas Luiz, operazione che sbloccherebbe l’assalto decisivo a Morten Hjulmand, il prescelto di Igor Tudor per la regia. La cessione di Douglas Luiz, il passo necessario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juve: pro e contro della trattativa con lo Sporting. È il prescelto a centrocampo ma… Qual è l’aspetto che ‘complica’ (per ora) lo sbarco in bianconero

CONTATTI JUVE-SPORTING! Avviati i contatti tra #Comolli e la dirigenza dello #Sporting per il centrocampista danese Morten #Hjulmand. Nella trattativa può entrare anche #AlbertoCosta.

Sancho vuole subito la Juve! Mbangula, Weah e Alberto Costa: milioni in arrivo L'inglese dello United sempre più vicino, accordo di massima sullo stipendio. Trattativa con lo Sporting per il portoghese Agosto si avvicina a grandi passi, il traffico sulle corsie ini

