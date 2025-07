Hit parade Cremonini debutta in vetta album

Dopo il sold out a Roma del suo Tour Cesare Cremonini entra come un uragano in vetta alle classifiche FimiGfk degli album più venduti della settimana con Cremonini Live25, spazzando via Niky Savage, che solo una settimana fa aveva debuttato in cima. Rimangono stabili sul podio, al secondo posto Ultimo, anche lui impegnato con il suo tour da record, con il disco live dei concerti negli stadi dello scorso anno, e Olly al terzo con Tutta Vita. Scala due posizioni e si piazza al quarto gradino Sfera Ebbasta & Shiva con l'album a quattro mani Santana Money Gang. Quinto Alfa, che sta dominando l'estate con il singolo A me mi piace feat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hit parade, Cremonini debutta in vetta album

