Himalayan Pekinsky | torna a trasmettere la Radio dell' Apocalisse russa allarme per le tensioni nucleari

Sono arrivati nuovi messaggi in codice dalla Radio dell'Apocalisse russa. La misteriosa stazione radio a onde corte, conosciuta come UVB-76 e forse collegata alla prontezza nucleare delle forze del Cremlino, si è riattivata in maniera del tutto inaspettata diffondendo strani messaggi in codice. Quali? Parole come "Himalayan", "Pekinsky" e "Kommunike". Nessuno sa che cosa significhino, né a cosa serva questa radio bizzarra. Certo è che tutto assume connotati ancora più inquietanti, visto che le tensioni tra Mosca e l'Occidente stanno aumentando e che, proprio in questi giorni, sono in corso le maxi esercitazioni militari russe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

