Hernanes si è pronunciato a proposito del possibile esito della prossima stagione di Serie A, con un pronostico abbastanza sorprendente sull’Inter. IL RAGIONAMENTO – Hernanes ha dei seri dubbi in merito alla capacità dell’Inter di ripetere la scorsa annata di Serie A, conclusasi con il secondo posto a un solo punto dal Napoli Campione. Ciò è reso evidente dalle dichiarazioni pronunciate dal centrocampista brasiliano sul tema, così come riportate da TMW Radio: «Il Napoli resta il grande favorito. Vedo molto bene anche la Juve e sul podio inserisco il Milan di Allegri. L’Inter, invece, mi sembra un pochino sotto». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hernanes azzarda: «Vedo Inter sotto a Juventus, Milan e Napoli»

