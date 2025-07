Hera e Comune mossa anti-calura Installati 11 distributori d’acqua

Le file interminabili alla fontanella del Nettuno, presto potrebbero essere solo un ricordo. infatti, con una spinta del caldo rovente, dopo i rifugi climatici e i discussi alberi nei ’vasoni’, arriva, finalmente il piano di potenziamento di accesso all’acqua pubblica in cittĂ elaborato dal Comune. In collaborazione con Hera, giĂ da questa settimana sono iniziate le installazioni di undici nuovi distributori d’acqua temperata e refrigerata (temporanei) e sarĂ , inoltre, prevista l’attivazione di piĂą di 30 nuove fontanelle a aggiungersi e implementare le 140 presenti sull’intero territorio bolognese, delle quali 15 in manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hera e Comune, mossa anti-calura. Installati 11 distributori d’acqua

In questa notizia si parla di: acqua - hera - comune - distributori

Stop all’acqua per lavori Hera: tutti i comuni coinvolti - Hera prosegue i lavori di potenziamento della rete idrica nella pianura bolognese. Un nuovo intervento è previsto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025, quando sarà necessario collegare un tratto di nuova condotta alla rete principale all’altezza di via Piantolo, in una zona.

Hera, lavori sulla via Cervese all'altezza del casello e possibili disservizi nell'erogazione dell'acqua - Hera informa che mercoledì 28 maggio interverrà dalle 14 alle 16 sulla via Cervese all’altezza del casello autostradale per l’efficientamento della rete dell’acquedotto.

(? Redazione online) Dopo i rifugi climatici e alberi nelle piazze, il Comune di Bologna annuncia un’altra iniziativa per fronteggiare le temperature estreme: saranno installati nella settimana del 21 luglio in diverse zone della città dodici distributori di acqua, r Vai su Facebook

Hera e Comune, mossa anti-calura. Installati 11 distributori d’acqua; Nuovi distributori d'acqua e fontanelle; A Bologna contro il caldo c'è l'acqua del sindaco: ecco 13 distributori.

Hera e Comune, mossa anti-calura. Installati 11 distributori d’acqua - In collaborazione con Hera, già da questa settimana sono iniziate le installazioni di undici nuovi distributori d’acqua temperata e refrigerata (temporanei) e sarà, inoltre, prevista l’attivazione di ... Segnala msn.com

Bologna, in arrivo 30 nuove fontanelle e 11 distributori di acqua: ecco dove - Gli erogatori distributori diventeranno permanenti in oltre 30 palazzi comunali entro il 2026, per raggiungere almeno 200 punti in tutta la città ... Secondo msn.com