Nel gennaio del 1951, una donna afroamericana di 31 anni si presentò all’ospedale Johns Hopkins di Baltimora con sintomi preoccupanti: cicli mestruali irregolari, dolori pelvici e la sensazione di un corpo estraneo nell’utero. Si chiamava Henrietta Lacks, era madre di cinque figli e coltivava tabacco in Virginia. Non poteva immaginare che il suo nome sarebbe diventato immortale nella storia della medicina. La diagnosi fu spietata: adenocarcinoma della cervice uterina, una forma aggressiva di tumore che all’epoca uccideva oltre quindicimila donne americane ogni anno. Durante la biopsia necessaria per confermare la malattia, i medici prelevarono campioni di tessuto sia malato che sano, inviandoli al laboratorio di coltura cellulare diretto da George Gey. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Henrietta Lacks morì nel 1951. Ma oggi è ovunque: nei vaccini, nei laboratori, perfino nello spazio