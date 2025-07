Hazbin Hotel in autunno ritorna la seconda stagione di Prime Video insieme al debutto di Helluva Boss

La creatrice di Hazbin Hotel, Vivienne Medrano, ha finalmente rivelato quando potremo aspettarci il ritorno della serie animata, insieme all'annuncio del debutto della serie Helluva Boss. Hazbin Hotel tornerà su Amazon Prime Video in autunno con la sua attesissima seconda stagione, mentre il suo spin-off Helluva Boss debutterà sulla piattaforma il 10 settembre con una doppia stagione e un episodio speciale. Entrambe le serie, firmate Vivienne Medrano, celebrano l'animazione indipendente con un'irriverenza che sfiora il sacrilego, ma non dimentica l'umanità . Hazbin Hotel riapre le porte della redenzione ad autunno L'inferno di Charlie Morningstar è pronto a riaccogliere i suoi dannati ospiti: la seconda stagione di Hazbin Hotel approderà su Prime Video il prossimo 29 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hazbin Hotel, in autunno ritorna la seconda stagione di Prime Video insieme al debutto di Helluva Boss

