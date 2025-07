Harry Styles oltre la musica lancia una linea di… sex toys | Pleasing Yourself

(Adnkronos) – "Please yourself like you mean it", ovvero "Goditi il piacere come vuoi tu". È questo il messaggio al centro del nuovo lancio firmato Harry Styles, che espande il suo marchio di lifestyle e bellezza con una linea dedicata al benessere intimo. L'ex membro dei One Direction ha annunciato l'arrivo di "Pleasing Yourself", un'evoluzione del .

