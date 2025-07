Harry Styles lancia una linea personalizzata di sex toys | Ci sono articoli che userei anch' io

L'attore e cantante si è lanciato in una nuova e "piccante" avventura volta a soddisfare tutte le esigenze del settore, perchĂ© il piacere non ha genere Harry Styles ha annunciato che il suo marchio, Pleasing, sta ampliando la sua linea di prodotti, che comprende abbigliamento, articoli per la cura della pelle e profumi, per includere un paio di sex toys: un vibratore doppio da 68 dollari e un lubrificante da 25 dollari. L'azienda del cantante e attore ha dato l'annuncio con un video in cui lo stesso Styles risponde a un telefono a disco e scarabocchia un messaggio su un blocco note: "Soddisfati come se lo volessi davvero". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Styles lancia una linea personalizzata di sex toys: "Ci sono articoli che userei anch'io"

#NEW Il lancio dei sex toys Pleasing (Yourself) è in collaborazione con Planned Parenthood Federation, che si occuperà della distribuzione free di preservativi. Harry ha inoltre preso posizione contro i tagli di Tr*mp all'assistenza sanitaria gratuita e al diritto all Vai su X

