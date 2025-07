Happy gilmore 2 | la sorpresa perfetta dopo il film

annuncio del lancio di “happy gilmore 2” e nuova esperienza videoludica. In concomitanza con la presentazione ufficiale di Happy Gilmore 2, prevista per questo fine settimana, Netflix ha comunicato l’uscita di un nuovo gioco collegato al celebre film. La novitĂ consiste in un titolo interattivo disponibile sulla piattaforma di streaming, che permette agli utenti di immergersi nel mondo del personaggio principale attraverso un’esperienza videoludica originale. il gioco tie-in: “happy gilmore: golf mayhem ’98”. caratteristiche principali e ambientazione. Il videogioco, intitolato Happy Gilmore: Golf Mayhem ’98, si colloca temporalmente due anni dopo gli eventi della commedia cult del 1996, prima dell’uscita del sequel con ambientazione moderna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

