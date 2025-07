Hanno sfidato la mafia rischiano la povertà I testimoni di giustizia a Meloni | Versateci i contributi

Hanno collaborato con lo Stato per incastrare mafiosi e malviventi ma il loro percorso verso una vita normale √® sempre pi√Ļ ad ostacoli. √ą la storia dei testimoni di giustizia, figura riconosciuta dallo Stato (prima equiparata ai pentiti ‚Äúcollaboratori di giustizia‚ÄĚ) soltanto nel 2001, che oggi lotta per una adeguata pensione. A lanciare l‚Äôallarme √® Pietro Nava, testimone di giustizia chiave nell‚Äôomicidio del giudice Rosario Livatino, il quale chiede, insieme ai circa 150 testimoni oggi riconosciuti, che vengano versati i contributi pensionistici agli appartenenti a questa categoria anche per gli anni in cui non hanno lavorato in quanto impossibilitati a farlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Hanno sfidato la mafia, rischiano la povert√†. I testimoni di giustizia a Meloni: ‚ÄúVersateci i contributi‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: giustizia - testimoni - sfidato - mafia

