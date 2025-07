Ha ragione Salvini? Basta davvero che Hamas liberi gli ostaggi per fermare Israele?

di Angelo Palazzolo Il 22 luglio, nella Sala del Cenacolo alla Camera dei Deputati, il ministro Matteo Salvini è stato insignito del Premio Israele-Italia 2025. Inorgoglito da cotanto affetto e dalla meritata riconoscenza per il suo costante impegno nella difesa dello Stato di Israele, il tiktoker piĂą famoso del Parlamento italiano non si è limitato a ringraziare sentitamente le autoritĂ israeliane, ma dall’altura morale che lo contraddistingue ha ammesso di accettare un premio “scomodo”. Non perchĂ© quella targa rischiava di scivolargli di mano per il tanto sangue che la impregna, ma perchĂ© “troppo facile essere amici quando sei pieno di amici, piĂą difficile restare amici quando altri sentieri si stanno aprendo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ha ragione Salvini? Basta davvero che Hamas liberi gli ostaggi per fermare Israele?

Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "E' un premio di pure oscenità , quello ricevuto da Salvini in una sala della Camera dei Deputati.

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 Il leader della Lega, Matteo Salvini, riceve il premio Israele-Italia 2025.

Israele attacca Iran, Salvini: “Sono preoccupato, Stato ebraico non estenda il conflitto” - Matteo Salvini ha commentato l’attacco di Israele all’Iran. “Preoccupato? Certo che sì, chi può non dirsi preoccupato? Conto che non ci sia una escalation, il diritto alla sopravvivenza di Israele è sacrosanto e l’Iran l’ha sempre messo in discussione.

Accende la polemica la cerimonia nella sala del Cenacolo della Camera, con l'assegnazione a Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, del premio Israele-Italia 2025, riconoscimento istituito per la prima volta dall'Istituto Milton Friedman, dall'Unione d

Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei; Cosa si combina in Europa tra pace, guerra e mini club; Green deal, Cingolani dà ragione a Salvini: “L’auto elettrica non è la bacchetta magica”.

Opposizioni in Aula: 'Oscena premiazione Salvini da Israele - Lettera a Fontana: 'No all'uso della Camera'. Secondo ansa.it

A Salvini il premio Italia-Israele per “posizioni coraggiose”. Pd-M5S-Avs: “Il governo riferisca” - Scoppia la polemica per il riconoscimento al vicepremier consegnato alla Sala del Cenacolo della Camera ... Si legge su repubblica.it