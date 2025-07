Ha l’energia di chi non ha bisogno di etichette per sapere dove sta andando Bianca Panconi tra un sogno da bambina e la realtà dei set racconta la sua visione

«S ono veramente grata di essere qui anche perché da piccola sognavo di diventare giudice. Si può studiare e lavorare? Assolutamente sì. Io sono dell’idea che sia sbagliato definirsi in qualcosa. Io penso che la vita sia un dono bellissimo e se si ha delle passioni è giusto seguirle. Perché dovrei limitarmi solo a una cosa se posso dedicarmi anche a tutto il resto? Ci vuole fatica, ma se entra in gioco la soddisfazione personale non è poi così tanto faticoso». Lo ha detto Bianca Panconi, giovane e promettente attrice e modella della Gen Z, a margine del Giffoni. (Immagini di Cinzia Conti) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo La visione di Bianca Panconi: «Perché limitarmi solo a una cosa se posso fare di più?» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

