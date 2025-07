Guillermo del toro e il suo successo agli oscar rilanciano frankenstein

Il cinema di Guillermo del Toro si distingue per la capacità di unire elementi fantastici e horror con una forte impronta artistica, ricevendo riconoscimenti sia di critica che di pubblico. Tra i progetti più attesi del regista messicano figura il film Frankenstein, previsto per la fine dell’anno su Netflix. Questa pellicola promette di essere una reinterpretazione originale e fedele del classico romanzo di Mary Shelley del 1818, frutto di un progetto che Del Toro ha inseguito per oltre venticinque anni. il prossimo film di guillermo del toro: frankenstein. una rivisitazione innovativa del capolavoro letterario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Guillermo del toro e il suo successo agli oscar rilanciano frankenstein

Frankenstein di guillermo del toro: un capolavoro atteso 25 anni - Il film di Guillermo del Toro dedicato a Frankenstein è previsto per la fine del 2025 e si presenta come una delle opere più attese del regista messicano, noto per il suo stile unico tra horror e fantasia.

